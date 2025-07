Dongo piccolo cigno resta impigliato in una lenza | salvato dai vigili del fuoco

In un tranquillo pomeriggio a Dongo, un piccolo cigno rimasto impigliato in una lenza di pesca ha suscitato immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco. La scena, avvolta nella preoccupazione dei passanti, si è trasformata in un atto di solidarietà verso la fauna locale. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per liberare l’animale e prevenire ulteriori rischi. Una dimostrazione concreta di come la comunità possa fare la differenza nel proteggere i nostri amici alati.

Dongo (Como), 6 luglio 2025 – È stato visto da alcuni passanti, un piccolo cigno impigliato a un filo e amo da pesca, che subito si sono attivati chiamando i vigili del fuoco e chiedendo aiuto. La squadra del distaccamento di Dongo, è intervenuta oggi a mezzogiorno lungo la strada statale, per soccorrere gli animali: non solo il piccoletto che si dimenava nella lenza, ma anche altri cigni più grandi anche loro in difficoltà, mentre cercavano di liberarlo, in acqua a poca distanza dalla riva. I vigili del fuoco si sono avvicinati, hanno immobilizzato delicatamente il piccolo, allontanando i più grandi, e lo hanno liberato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dongo, piccolo cigno resta impigliato in una lenza: salvato dai vigili del fuoco

