Si sono conclusi nella giornata di ieri i Mondiali Under 15 di softball organizzati in Italia, e precisamente a Caronno Pertusella. La vittoria è stata appannaggio del Giappone, che ha sconfitto con il punteggio di 4-0 Porto Rico nella finale; il confronto per il 3° posto è andato agli Stati Uniti per 4-0 sul Messico. Il Giappone ha chiuso il torneo senza perdere una sola partita. Nell’Opening Round 6-2 alle Samoa Americane, 7-0 a Porto Rico, 4-3 all’Italia, 6-0 al Messico e 9-1 alla Spagna. Nel Super Round, invece, 4-0 a Cina Taipei (Taiwan), 3-2 agli USA e 7-0 alla Cechia prima della citata e vittoriosa finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: il Giappone vince i Mondiali Under 15 a Caronno Pertusella. Italia nona

