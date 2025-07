Bessent trattative con l' Ue procedono ci sono progressi

Le trattative tra Bessent e l'UE sono in rapido sviluppo, segnando un passo avanti significativo dopo un avvio più lento. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che nei prossimi giorni si attendono numerosi accordi cruciali, sottolineando l'intensa attività nelle prossime 72 ore. Questa dinamica promette di aprire nuove opportunità, rafforzando i legami e creando un clima di fiducia tra le parti coinvolte. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi imminenti.

Le trattative con l'Ue "procedono": dopo un avvio lento dei negoziati, "ci sono stati progressi". Lo afferma il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista a Cnn. "Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore: vedremo molti accordi ", ha aggiunto poi in via generale, sottolineando che diversi importanti accordi saranno annunciati nel "prossimo paio di giorni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net