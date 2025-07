Oltre 3000 persone per la cena Di Punto in Bianco

Oltre 3000 persone hanno gremito Viale Volontari della Libertà per la magica ottava edizione di Di Punto in Bianco, la cena flash-mob più celebre del Friuli. Un successo annunciato che ha unito comunità e creatività, consolidando l’evento come appuntamento imperdibile. La magia di questa serata, organizzata con passione da Emporio Adv e ShowGroup, ha ancora una volta dimostrato come l’improvvisazione possa trasformare un semplice momento in un’esperienza indimenticabile.

Successo annunciato per l’ottava edizione di Di Punto in Bianco, la cena flash-mob più famosa del Friuli. Sono stati oltre tremila i partecipanti alla serata, organizzata da Emporio Adv e ShowGroup in collaborazione con Comune di Udine e Regione FVG in occasione della due giorni dedicata alla Notte Bianca. Anche la scelta della location, come da tradizione inedita fino all’ultimo minuto, ha sorpreso: Viale Volontari della Libertà, arteria storica della città, trasformata per una sera in un salotto a cielo aperto lungo oltre 400 metri. Più di 3.000 partecipanti e oltre 450 tavoli hanno offerto uno spettacolo unico. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Oltre 3000 persone per la cena Di Punto in Bianco

In questa notizia si parla di: oltre - cena - punto - bianco

Torna la 'Cena in Bianco di Pisa' in Piazza Cavalieri: previsti 190 tavoli per oltre 1.500 persone - La magia di Piazza dei Cavalieri si riaccende con la nona edizione della "Cena in Bianco Pisa", un evento unico che trasforma la cuore della città in un suggestivo tappeto candido, pronto ad accogliere oltre 1.

Cena in Bianco sabato 5 luglio In attesa di incontrarci sabato lungo Via Gramsci, ecco alcuni suggerimenti e indicazioni utili alla buona riuscita dell'iniziativa Vi invitiamo a ordinare i menù ai ristoratori e alle ristoratrici prima del 5/07 in modo da facilitar Vai su Facebook

Oltre 3mila persone alla cena in bianco nel cuore di Udine; Notte Bianca da record: oltre 3000 persone per l'iconica cena total white; Udine si veste di bianco: oltre tremila convitati alla cena apparecchiata lungo viale Volontari.

Notte Bianca da record: oltre 3000 persone per l'iconica cena total white - Il white carpet ha sostituito l’asfalto, i tavoli apparecchiati con cura hanno scandito la via, mentre abiti e allestimenti rigorosamente total white hanno mostrato la creatività e il gusto degli udin ... Si legge su udinetoday.it

Torna la cena in bianco: Piazza dei Cavalieri si veste a festa per la nona edizione - L'evento, promosso dall'Associazione Italiana Persone Down, sarà un momento conviviale, gratuito e inclusivo e negli anni ha saputo conquistare il cuore di cittadini, famiglie, turisti e studenti. Lo riporta msn.com