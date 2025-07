Uno spettacolo di Leonardo Manzan il 7 luglio

Il 7 luglio, preparatevi a un’esplosione di comicità e provocazione con Leonardo Manzan, protagonista di uno spettacolo unico nel suo genere. Tra assurdità, paradossi e narcisismo sfrenato, Manzan smaschera il culto del sé e mette in discussione l’autofiction, regalando al pubblico una performance irriverente e riflessiva. Un evento da non perdere per chi ama l’arte di ridere e pensare allo stesso tempo!

Un cabaret di assurdità, paradossi e provocazioni narcisistiche, una parodia dell’autofiction che mette in discussione l’egemonia del mediocre e il culto di sé. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Uno spettacolo di Leonardo Manzan il 7 luglio

