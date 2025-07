nel giorno di falvella autorizzati gli antifa in piazza

Nel giorno dedicato a Falvella, le autorità autorizzano gli Antifa a manifestare in piazza a Roma, suscitando accese discussioni sulla libertà di protesta e il rispetto delle normative. Un episodio che riaccende il dibattito sui limiti dell’attivismo e sulla tutela dei diritti fondamentali. Ma quanto si può spingere oltre questi confini senza mettere a rischio l’ordine pubblico? La risposta potrebbe risiedere proprio nel futuro delle nostre giornate di confronto e libertà.

Roma, 6 lug – Evidentemente non è bastata l’inchiesta giudiziaria di due anni fa, nata dal nulla, per il saluto romano in occasione della commemorazione di Carlo Falvella a Salerno, che ha dato il la all’effetto domino di tutte le altre procure d’Italia che, a loro volta, hanno giocato al rialzo e dalle cui accuse tutti i militanti sono stati assolti. Non è stato sufficiente la discesa in campo dell’anno scorso di tutti i collettivi e dell’Unione degli studenti salernitani con tanto di solito striscione “ uccidere un fascista non è reato ” ad aprire il corteo sotto i flash muti e immobili della Digos. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it