Morto a 90 anni Giuseppe Crippa fondatore della Technoprobe L’azienda si ferma per un giorno

Il mondo dell’imprenditoria piange la scomparsa di Giuseppe Crippa, visionario fondatore della Technoprobe, che all’età di 90 anni ha lasciato un’eredità indelebile. Con radici profonde in Brianza e un’azienda che opera a livello globale, Crippa ha trasformato il settore con genialità e passione. La sua morte rappresenta una perdita enorme per l’Italia e per tutti coloro che credono nel valore dell’innovazione. La sua memoria continuerà a ispirare nuove generazioni di imprenditori.

Nelle sue condoglianze alla famiglia, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo ha definito un “imprenditore visionario e geniale”, la cui scomparsa è “una grande perdita per tutti noi”. Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe, è morto sabato 5 luglio all’età di 90 anni. La sua azienda con il cuore in Brianza e sedi in tre continenti, si è fermata per un giorno per ricordare “Peppino”. Nato a Robbiate, in provincia di Lecco, dopo un breve periodo alla Breda a inizio anni Sessanta è entrato alla Sgs-Ates, poi diventata ST Microelettronics, dove ha iniziato ad occuparsi di semiconduttori andando anche a studiare nella Silicon Valley. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto a 90 anni Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe. L’azienda si ferma per un giorno

In questa notizia si parla di: anni - morto - giuseppe - crippa

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Morto Giuseppe #Crippa, 're' della microelettronica italiana. Gli inizi alla Breda e 30 anni a quella che divenne STMicroelectronics, fino a creare (tra garage e soffitta, tipico da Silicon Valley) nel 1993, poco prima di andare in pensione, #Technoprobe che lo r Vai su Facebook

Morto Giuseppe #Crippa, 're' della microelettronica italiana. Gli inizi alla Breda e 30 anni a quella che divenne STMicroelectronics, fino a creare tra garage e soffitta nel 1993, poco prima di andare in pensione, #Technoprobe che lo rese miliardario. Aveva 9 Vai su X

Giuseppe Crippa è morto: aveva fondato la Technoprobe (lavorando nel garage) diventando milionario a 87 anni. Si fermano per lutto le sedi in tre continenti; È morto Giuseppe Crippa: fondatore e presidente onorario di Technoprobe. Perdiamo un grande uomo e imprenditore; Morto Giuseppe Crippa, 're' della microelettronica italiana.

È morto Giuseppe Crippa, il fondatore di Technoprobe aveva 90 anni - Padre della microelettronica italiana, aveva avviata la sua attività da una garage e una soffitta. Da msn.com

Morto Giuseppe Crippa, re della microelettronica italiana e tra gli uomini più ricchi del nostro Paese - È morto a 90 anni Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe, azienda con il cuore in Brianza e sedi in tre continenti. msn.com scrive