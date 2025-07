L’idea di Lollobrigida per scongiurare i dazi di Trump | Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne

Come fare, dunque, per evitare questa minaccia e proteggere il Made in Italy? L’idea di Lollobrigida, brillante e audace, potrebbe essere la chiave: vendere agli Stati Uniti la bresaola fatta con la loro carne, trasformando una potenziale crisi in un’opportunità. Un esempio di ingegno e strategia che dimostra come l’Italia possa difendere i propri interessi, mantenendo alta la qualità e l’innovazione del nostro patrimonio gastronomico.

Mancano solo tre giorni alla scadenza della «tregua commerciale» tra Stati Uniti e Unione europea. Washington e Bruxelles negoziano da tempo su un’intesa, che al momento sembra ancora lontana, al punto che nel rush finale dei negoziati Donald Trump è arrivato a minacciare dazi al 17% su tutti i prodotti agricoli europei. Una percentuale del genere avrebbe un impatto tutt’altro che trascurabile sulle imprese agricole italiane. Come fare, dunque, per andare incontro alle richieste dell’amministrazione Usa e trovare un compromesso che vada bene a entrambe le parti? Lollobrigida e i dazi di Trump. Una soluzione, forse contorta ma sicuramente curiosa, la suggerisce Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Open.online

