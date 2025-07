Formula 1 oggi il Gp di Silverstone – La gara in diretta

Oggi, i motori si scaldano a Silverstone per il tanto atteso GP di Gran Bretagna, un appuntamento imperdibile che promette emozioni ad alta velocità. Con Verstappen in pole e una sfida tutta da scrivere tra Piastri e Norris, la corsa si preannuncia infuocata. Rimanete sintonizzati per vivere in diretta ogni istante di questa avvincente battaglia su una delle piste più iconiche del Circus!

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista con il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 6 luglio, si corre il Gran Premio della Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale. Si riparte dal dominio nelle qualifiche del campione del mondo in carica Max Verstappen, valso la pole position. Poi Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Formula 1, la carica di Hamilton: “Speciale prima volta a Silverstone in Ferrari” - Lewis Hamilton si prepara a rivivere il suo momento speciale a Silverstone, una pista che ha scritto pagine memorabili della sua carriera e che ora lo vede tornare in Ferrari.

