Come sta Mario Adinolfi è stato dimesso dopo il malore | Il crollo e i dolori atroci Anche altri naufraghi stanno male

Mario Adinolfi, recentemente colpito da un grave malore durante le riprese dell’Isola dei Famosi 2025, ha vissuto una notte drammatica tra dolore e preoccupazione. Dopo il ricovero in ospedale, si è finalmente ristabilito e sta ricevendo l’affetto dei suoi colleghi e della famiglia. La sua vicenda mette in luce la fragilità dei concorrenti e l’importanza di prendersi cura della salute in ambienti così adrenalinici. Ma come sta ora Mario?

Intervista a Mario Adinolfi dopo il malore e il ricovero in ospedale. Il giornalista ed ex naufrago dell'Isola dei famosi 2025 ha confidato di avere passato una notte "davvero brutta", prima ha avvertito "un fastidio", poi "il crollo" e "dolori atroci". La reazione di Veronica Gentili e degli altri concorrenti: "La famiglia dell'Isola si è riunita attorno al mio capezzale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

