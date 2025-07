Libero Cinema in Libera Terra il festival itinerante contro mafie e corruzione | le tappe dal confine di Ventimiglia al porto di Catania

Dal confine di Ventimiglia al porto di Catania, Libero Cinema in Libera Terra torna dal 8 al 19 luglio 2025 per celebrare la sua ventesima edizione. Un viaggio lungo vent’anni di solidarietà , lotta alle mafie e promozione della cultura attraverso il cinema, portando i valori della legalità dove le mafie avevano costruito muri. Un’occasione da non perdere per riscoprire storie di coraggio e speranza, un passo alla volta.

Dall’8 al 19 luglio 2025 si svolgerà la ventesima edizione di Libero Cinema in Libera Terra, il festival di cinema itinerante promosso da Cinemovel Foundation e Libera. Un percorso lungo vent’anni che ha portato il cinema dove le mafie avevano alzato muri: nei beni confiscati, nelle piazze dimenticate, nei parchi pubblici e nei porti. È il festival itinerante più longevo d’Italia: dal 2006 ha attraversato 16 regioni, toccato 128 comuni, percorso quasi 170.000 chilometri e proiettato 197 film, coinvolgendo oltre cento associazioni locali. Quest’anno il viaggio si concentra su due temi attuali: il diritto al movimento e la capacità delle organizzazioni criminali di mutare pelle e radicarsi nei territori più fragili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libero Cinema in Libera Terra, il festival itinerante contro mafie e corruzione: le tappe dal confine di Ventimiglia al porto di Catania

