Lui lo denuncia e questi tenta di ucciderlo con una bottiglia rotta | fermato appena in tempo e arrestato dai Carabinieri di San Felice

Una drammatica scena si è consumata ieri a San Felice Circeo, dove un tentato omicidio è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Un 25enne straniero, già noto alle forze di polizia, ha rischiato di perdere la vita dopo aver tentato di uccidere un connazionale con una bottiglia rotta. La prontezza delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, arrestando l’aggressore in flagranza di reato. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza e della prevenzione.

Un tentato omicidio è stato sventato ieri a San Felice Circeo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne straniero, già noto alle forze di polizia. L'uomo, regolare sul territorio nazionale, è accusato di aver tentato di uccidere un connazionale con il quale aveva avuto un conflitto nei giorni precedenti. La minaccia e l'aggressione. La vicenda è iniziata quando l'indagato, che aveva già telefonato al 112 per annunciare la sua intenzione di vendicarsi del connazionale che lo aveva denunciato, è stato localizzato dai Carabinieri poco dopo l'allarme.

