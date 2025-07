L'isola Viscontea sul lago di Como è stata venduta | potrebbe diventare un resort turistico o un ristorante di lusso

L'isola Viscontea, affascinante per il suo fascino senza tempo e la sua esclusività, ha recentemente cambiato proprietario, alimentando speculazioni su un suo possibile nuovo destino. Potrebbe trasformarsi in un raffinato ristorante di lusso, un resort esclusivo o una residenza privata di prestigio. La sua futura vocazione rimane avvolta nel mistero, suscitando grande curiosità tra appassionati e investitori. Continuate a seguire per scoprire quale sarà il suo prossimo capitolo.

L'isola Viscontea, l'unica privata sul lago di Como, è stata venduta, ma l'acquirente rimane un mistero. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe diventare un ristorante di lusso, un resort turistico o una residenza privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: isola - viscontea - lago - como

Venduta l’Isola Viscontea, gioiello di Lecco: ospiterà un albergo di lusso con ristorante stellato - L’Isola Viscontea, gioiello di Lecco, sta per rinascere sotto un nuovo volto: un albergo di lusso con ristorante stellato.

Moltrasio (CO) - Villa Le Rose, l'edificio, un tempo proprietà dell'onorevole Donegani, oggi è un raffinato complesso condominiale. Nel settembre 1945 fu abitata da Sir Winston Churchill, lo statista era venuto sul Lago per dipingere paesaggi, o almeno così dic Vai su Facebook

Lecco, venduta l'isola Viscontea: era l'unica privata sul lago di Como. Potrebbe diventare un resort turistico; L'isola Viscontea sul lago di Como è stata venduta: potrebbe diventare un resort turistico o un ristorante di lusso; L’isola Viscontea Cambia Proprietario: Futuro Da Struttura Turistica Sul Lago Di Como?.

L’isola Viscontea sul lago di Como è stata venduta: potrebbe diventare un resort turistico o un ristorante di lusso - L’isola Viscontea, l’unica privata sul lago di Como, è stata venduta, ma l’acquirente rimane un mistero. Da fanpage.it

Venduta l’Isola Viscontea, gioiello di Lecco: ospiterà un albergo di lusso con ristorante stellato - Prezzo riservato ma nel 2018 era già sul mercato a poco meno di due milioni di euro ... Scrive msn.com