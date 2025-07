Pedullà | Leoni? L’Inter insieme ad un’altra farà di tutto per prenderlo

Il giovane Giovanni Leoni del Parma sta catturando l’attenzione di grandi club italiani e europei, con Inter e Milan pronte a sfidarsi per assicurarselo. Il difensore 2006 si sta dimostrando un talento irresistibile, e il suo futuro sembra sempre più incerto e affascinante. Pedullà svela i dettagli di questa corsa al talento, che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo: chi avrà la meglio?

Pedullà parla di Leoni e del forte interesse dell’Inter nei suoi confronti. Ma sul giovane difensore del Parma c’è anche un altro club di Serie A. PAZZE DEL 2006 – Il nome di Giovanni Leoni continua a fare gola in giro per l’Italia e l’Europa. In Serie A, sono due, in particolare, le squadre pazze del giovane difensore del 2006 del Parma, ossia Inter e Milan. Lo stesso Alfredo Pedullà, durante una diretta nel proprio canale YouTube, ha aggiornato sulla situazione relativa al difensore, commentando in questo modo: « Leoni, il Parma non vuole cederlo, ma Inter e Milan faranno di tutto per prenderlo con mega offerte, dipenderà dalle offerte ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pedullà: «Leoni? L’Inter insieme ad un’altra farà di tutto per prenderlo»

In questa notizia si parla di: leoni - inter - pedullà - insieme

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

#Inter e Parma si sono incontrati per #Bonny, ma non è stato l'unico nome sul tavolo. Anche Giovanni #Leoni e Adrian #Bernabe sono nel mirino dei nerazzurri. ? Pedullà Vai su Facebook

Calciomercato Inter | Pedullà: “Colpo vicino!”, Sky: “Vi assicuriamo che…”; Pedullà: «Leoni? L’Inter insieme ad un’altra farà di tutto per prenderlo»; Mourinho: All'Italia manco? Perché lì nessuno riesce a vincere la Champions League.