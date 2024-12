Ilrestodelcarlino.it - Fano Calcio: che fatica contro il Tre Ponti. E intanto l’Alma aspetta la sentenza

Mentreè ultima al giro di boa in Eccellenza e attende la pubblicazione dellasulla vertenza di 8 tesserati dell’anno scorso che reclamano pendenze economiche, ilè primo in Terza categoria con una striscia di 10 vittorie su 10 gare fin qui disputate. L’ultimo successo, sabato scorso, nel derby col Treporta la firma di Gueye, autore di una doppietta che lo fa diventare con 8 reti il secondo marcatore della squadra dietro a Giovanelli (9 reti) e insieme a Sabattini. Di fronte ad una tribuna quasi piena di tifosi in quel di Bellocchi, ilha dovutore più del previsto per avere ragione di un Treche orgogliosamente ha tenuto testa ai più quotati cugini. Nodari e compagni, pur avendo creato molto in attacco specie nel secondo tempo grazie alle ripartenze di Sabattini e Giovanelli, hanno anche rischiato in difesa sulle conclusioni di Hida, Babu e Giovagnoli.