Iodonna.it - Dal teatro alla TV, sessant'anni di arte e passione, è morta all'età di 83 anni l'attrice musa e compagna di Renato Rascel. Su Facebook il commovente addio del figlio Cesare

Si è spenta silenziosamente, all’età di 83, Giuditta Saltarini, una delle ultime grandi signore dello spettacolo che ha illuminato i palcoscenici italiani per oltre mezzo secolo. A dare l’annuncio della sua scomparsa con un toccante messaggio su, è stato il, nato dall’amore con, di cui ha ereditato il timbro di voce inconfondibile. Cinema, dieci attrici che hanno recitato in ruoli maschili Xa Giuditta Saltarini, signora dello spettacolo, oggi affermato artista tra l’Italia e gli Stati Uniti, ha salutato per sempre la madre molto amata con un ritrattodellae madre: «Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini.