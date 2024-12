Coppa del Mondo l’Italia Femminile dello Sci a St Moritz | le convocate azzurre

Leggi su Ilfaroonline.it

Dopo la trionfante tappa delladeldi Beaver Creek perSci Alpino e per Sofia Goggia (leggi qui), prosegue il torneo tricolore nel circuito iridato.Le prossime gare si svolgeranno dal 21 al 22 dicembre a St.(Svizzera) e ci saranno due superG in programma.Il tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato la stessa Goggia, insieme a Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.Il programma di gare – Fonte coni.itSabato 21 dicembreSuper-G(ore 10.30)Domenica 22 dicembreSuper-G(ore 11.00)Foto fisi.org