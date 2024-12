Lapresse.it - Bergamo, speleologa bloccata in una grotta: uscita stimata in 48 ore

È di 36-48 ore la stima delle tempistiche didallaper Ottavia Piana, lada sabato scorso nella cavità Abisso Bueno Fonteno, in provincia di. Nel recupero sono impegnati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico., le condizioni sono stabiliLe condizioni della 32enne, costantemente monitorata dal personale sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico, sono stabili. Alle ore 8 di questa mattina i soccorritori con la barella hanno terminato il percorso nel ramo secondario della, non esplorato, e sono ora nella parte conosciuta della. Dal punto in cui si trovano occorrono, in condizioni normali, circa due ore per giungere al ramo principale, e altri 30 minuti per arrivare all’. Le tempistiche di movimento sono scandite da un’ora e mezza di trasporto e un’ora di pausa per fornire assistenza sanitaria all’infortunata.