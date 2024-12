Quotidiano.net - Assad torna a parlare: "Mai pensato di fuggire. La Siria ora è dei terroristi"

Roma, 17 dicembre 2024 – A otto giorni dalla sua fuga, l’ormai ex presidenteno, Bashar al-ha preso la parola per la prima volta, seppur sotto forma di dichiarazione postata sul canale Telegram della presidenza della Repubblica. Non è ancora chiaro se il contenuto sia davvero stato scritto dal presidente o meno. Nessuno sa con certezza da chi sia gestito ora quel canale. Di sicuro, con queste sue prime parole,ha cercato di difendersi da chi lo accusa di essere scappato. "A nessun punto di questi eventi – si legge su Telegram – ho mai preso in considerazione di fare un passo indietro o cercare die nessuna proposta in questo senso è mai stata fatta da un singolo o da un individuo o partito. L’unica linea di condotta era continuare a combattere contro l’attacco dei".