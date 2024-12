Ilgiorno.it - Allarme in Pronto soccorso a Magenta, paziente dà in escandescenze: botte a chi gli capita a tiro

(Milano) – Unarriva ale aggredisce il personale. È successo di nuovo a, all’ospedale Fornaroli di via al Donatore di Sangue. L’altra sera l’equipaggio di un’ambulanza era stato chiamato per un ragazzo in preda ad una forte agitazione psicomotoria. I soccorritori lo hanno accompagnato ine qui il giovane si è scagliato contro gli stessi soccorritori. Un’infermiera è intervenuta e anche lei ha subito lesioni. Stessa sorte anche per una dei militari della pattuglia dei carabinieri intervenuta per cercare di riportare la calma. I soccorritori hanno avuto 10 giorni di prognosi e l’infermiera è dovuta ricorrere alle cure facendosi refertare. Il problema sicurezza è stato segnalato diverso tempo fa dalle guardie giurate in servizio aldel Fornaroli.