WWE | Ethan Page in crisi cancella l’account X dopo una serie di sconfitte in NXT

Le recenti difficoltà diin NXT hanno raggiunto un punto di rottura e non solo sul ring.unadidevastanti, l’ex “All Ego” sembra aver disattivato il suo account X, lasciando i fan a interrogarsi sul suo stato mentale nel mezzo della storyline in corso. La WWE ha condiviso un filmato che mostra la reazione dialla sua sconfitta del 14 dicembre durante NXT Live Event a Orlando, dove è stato battuto da Dante Chen con una semplice Roll-Up Pin. Il video ritraeseduto incredulo, con un’espressione che mescola shock e delusione. I fan, curiosi di controllare l’atleta sui social media, hanno avuto una sorpresa:X dirisulta ora disattivato.Shock in NXT:lascia i sociall’ennesima sconfittaQuest’ultimo sviluppo arriva pocola sconfitta didel 10 dicembre contro il Campione Nordamericano NXT, Tony D’Angelo.