Weekend di emozioni per il settore giovanile amaranto

Primavera 4 Pineto – Arezzo 1-1Partita intensa e combattuta tra Pineto e Arezzo, terminata con un pareggio. Il Pineto è passato in vantaggio al 16? con Sebastiani, grazie a un tiro dal limite in seguito a un fallo controverso non fischiato. L’Arezzo ha sfiorato il pareggio poco dopo con Celli, ma il suo tiro è uscito di poco a lato.Nel secondo tempo, l’Arezzo è rimasto in dieci per la doppia ammonizione di Kevin, episodio che ha generato molte polemiche. Nonostante l’inferiorità numerica, glihanno reagito con determinazione, trovando il pari con un colpo di testa di Camerini. Nel finale, l’Arezzo ha sfiorato il vantaggio, dimostrando grande carattere.Under 17 Arezzo – Casertana 0-0L’Arezzo domina il gioco ma non riesce a concretizzare le numerose occasioni create contro una Casertana ben organizzata.