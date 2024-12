Quotidiano.net - Voglia di cambiare lavoro. La tentazione degli italiani

Leggi su Quotidiano.net

INSODDISFATTI del proprio. Demotivati dalla spiacevole sensazione di essere ai margini del progetto aziendale. È la fotografiascattata da Polimi e Li nella ricerca ‘La transilienza al. Come valorizzare le competenze personali e trasferirle in azienda’, secondo cui il 42%occupati ha cambiatoquest’anno o ha intenzione di farlo nel prossimo futuro. Una percentuale solo leggermente inferiore a quella registrata nel periodo pandemico. Per il 36% di loro, il motivo è il malessere psico-fisico strettamente collegato al turnover: nel 2024, infatti, solo il 19% si dichiara "pienamente ingaggiata al" (rispetto al 26% del 2023) e il 12% si dice affetto da ‘Quiet Quitting’. Questo trend è reso evidente anche dalle aziende: l’88% di esse ha percepito difficoltà nell’assumere nuovo personale; il 54% ha affermato che il numero dei rifiuti delle offerte dio dei candidati che si ritirano dal processo di selezione è aumentato e il 17% che i nuovi assunti cambianodopo pochi mesi dall’assunzione.