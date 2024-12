Ilgiorno.it - Vasca anti-esondazione: "Attendiamo notizie"

Leggi su Ilgiorno.it

Tavolo regionale aperto sulle vasche di laminazione "salva-Martesana", ne manca solo una, la più grande, quella prevista fra Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago: "A quanto mi risulta - così il sindaco di Bussero Massimo Vadori - i fondi annunciati non sono ancora disponibili., e subito dopo una convocazione". Progetto "al palo" sino a novità. Lo stanziamento della somma necessaria alla realizzazione, la bellezza di 36 milioni di euro, è stato annunciato pochi mesi fa dal viceministro all’Ambiente Vannia Gava. "Al momento - ancora il sindaco - non vi è stato seguito. Aspettiamo ufficialità". Sarà dunque un tavolo a latere quello destinato a esaminare il maxi progetto delladi laminazione del Molgora, che dovrebbe essere realizzata su un’area agricola di 30 ettari a cavallo fra i tre Comuni per circa 900 mila metri cubi di scavo.