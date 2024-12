Ilfattoquotidiano.it - Trump: “La cacciata di Al Assad è una presa di potere ostile della Turchia in Siria. L’Ucraina? Errore dare l’ok a Kiev a colpire in Russia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladi Bashar Alè una “di” da parte. Proverà a “chiudere un accordo” trae Ucraina prima del suo arrivo alla Casa Bianca. E non esclude la possibilità di revocare il via libera accordato da Joe Biden aall’utilizzo degli armamenti americani in territorio russo. Nella conferenza stampa organizzata nella sua residenza in Florida, Donaldha parlato a tutto campo delle questioni più urgenti di politica estera.“Penso che lasia molto intelligente. Laha fatto unadi, senza perdere molte vite. Posso dire cheè stato un macellaio, per quello che ha fatto ai bambini”, ha detto il presidente eletto. Che ha toccato anche il delicato argomentoguerra in Ucraina. “Parleremo con Putin e parleremo con Zelensky” perché “il numero di soldati uccisi da entrambe le parti è astronomico.