Segreti di famiglia anticipazioni del 19 dicembre

Leggi su Serietvinpillole.it

didel 19Le trame delle puntate di “di”, la soap turca vincitrice di un Emmy che unisce il poliziesco al drammatico, il thriller psicologico al “legal drama”, andrà in onda giovedì 19in seconda serata su Canale 5. Ricordo che la serie turca è disponibile con tutti gli episodi su Mediaset Infinity.didel 19Giovedì 19, ore 23:30Eren accompagna Ceylin dalla stanza d’ospedale alla centrale per interrogarla, ma la ragazza non ha alcun ricordo di quanto accaduto la notte precedente. Nel frattempo, Ilgaz si reca di nascosto sulla scena del crimine, ignorando i divieti e le minacce di Pars. Decide poi di incaricare il padre, Metin, di informare ladi Ceylin del suo fermo.