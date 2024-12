Lanazione.it - Scontro all’alba per una mancata precedenza

Leggi su Lanazione.it

tra due automobili, per una, all’incrocio tra via Roma e via Trieste, ieri mattina intorno alle sei. Sul posto gli uomini del 118, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. L’auto proveniente da via Roma non ha dato laalla vettura che transitava su via Trieste. Per effetto dellol’auto, che procedeva lungo via Trieste, colpita sulla fiancata destra, ha incominciato a sbandare fino a travolgere un cartello stradale. All’interno del mezzo è scoppiato anche l’airbag. Per le persone all’interno delle auto soltanto qualche escoriazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per il crollo del palo segnaletico e per la conseguente messa in sicurezza la strada. M.V.G.