It.insideover.com - Scholz sfiduciato ma a non saper dove andare è la Germania intera

Leggi su It.insideover.com

A sentire il dibattito parlamentare per la mozione di sfiducia che ha posto ufficialmente fine al governo di Olaf, come prevedibile oggi censurato dal Bundestag nel passaggio fondamentale per avviare l’iter per le elezioni anticipate, venivano in mente “I sonnambuli” che davano il nome all’omonimo libro dello storico Christopher Clark. Questi definì “sonnambuli” i .ma a nonè laInsideOver.