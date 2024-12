Secoloditalia.it - Rocca inaugura il nuovo Pronto Soccorso del San Filippo Neri: sinistra ancora sbugiardata sulla sanità

“Un’altra bella pagina di. Una storia che stiamo riscrivendo insieme: finalmente ildel Sanè all’altezza della professionalità degli operatori sanitari e dei bisogni dei pazienti”. Così sui propri social il presidente della Regione Lazio, Francesco, ha salutato la riapertura deldell’ospedale romano, frutto di un investimento da 4 milioni e mezzo di euro. “Qui sono stati abbattuti sia i tempi di attesa che di presa in carico. Si è fatto un gran lavoro di squadra. Questa struttura tornerà a essere un importante punto di riferimento per i cittadini e, nell’imminente Giubileo, per i pellegrini”, ha sottolineato. Ildel San, ha ricordato poi il gruppo di FdI alla Regione Lazio, rientra in “un grande piano di investimenti spalmato su tutti gli ospedali del Lazio, per ammodernare ie potenziare la dotazione tecnologica”.