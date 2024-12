Thesocialpost.it - Putin accusa gli Usa e annuncia la produzione di missili ipersonici Oreshnik

Il presidente russo Vladimirha rivolto dure accuse agli Stati Uniti,ndoli di alimentare il conflitto in Ucraina e di intensificare la pressione militare alle porte della Russia. Intervenendo davanti ai vertici del Ministero della Difesa russo,ha denunciato l’invio di “mercenari e consulenti militari” in Ucraina da parte di Washington, sottolineando come tali azioni servano a spingere la Russia verso quella che ha definito “la linea rossa”.Le Accuse agli Stati Uniti e alla NatoSecondo il leader del Cremlino, gli Stati Uniti mirano a infliggere alla Russia una “sconfitta strategica” attraverso il sostegno al “regime illegittimo di Kiev”, pompando denaro e armi nel Paese. “Sotto il pretesto di una fantomatica minaccia russa”, ha affermato, “spaventano il loro popolo con una nostra possibile aggressione, ricordando la retorica dei tempi dell’Unione Sovietica”.