Previsioni negative per la filiera legno arredo | chiusura d' anno a -27%

Quotidiano.net - Previsioni negative per la filiera legno arredo: chiusura d'anno a -2,7%

Leper lad'delladelipotizzano un calo del 2,7%, con l'Italia a -3,7% e l'export a -1,3%. "Le imprese confidano in un piccolo colpo di reni nella parte finale dell'che potrebbe preludere a una lenta ripresa nel 2025", ha spiegato il presidente di Feder, Claudio Feltrin, commentando i dati del Monitor gennaio-settembre 2024 elaborato dal centro studi interno su un campione rappresentativo di aziende. "Sta per chiudersi un 2024 che, dobbiamo ammetterlo, a inizio, non ci eravamo immaginati così complesso - ha aggiunto -. Troppi i fattori esterni che hinciso sulle performance del nostro settore". Le imprese rispondenti indicano una flessione delle vendite delladel 4,9% sullo stesso periodo 2023.