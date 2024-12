Oasport.it - Nuoto, Italia da 9 medaglie ai Mondiali 2024 di vasca corta: bene, ma non benissimo

Titoli di coda su questa lunghissima stagione natatoria. I protagonisti della piscina hanno dovuto affrontare un’annata molto ricca di eventi ed è naturale per chi si è sobbarcato tutti gli impegni avere un po’ di stanchezza. Ididi Budapest (Ungheria), però, non sono stati la fine, ma l’inizio di un nuovo cammino. Già, perché il cammino verso Los Angeles 2028 è appena cominciato.Lo dimostra il pauroso dato degli Stati Uniti in questa competizione. In passato, gli States non si erano “sprecati” nelle rassegne in, dando priorità essenzialmente alle competizioni nella piscina da 50 metri per la valenza olimpica che la contraddistingue. In questo caso, però, le cose stavano diversamente. I Giochi di Los Angeles 2028 saranno la tappa finale e la Federamericana ha deciso di porre le prime basi già da questa manifestazione.