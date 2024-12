Lanazione.it - Note Dinamiche al Teatro Verdi con la compagnia Opus Ballet

Arezzo, 16 dicembre 2024 –alcon laNuovo appuntamento di stagione aldi Monte San Savino con “OtotemanWhat if” di e con Sofia Galvan e Stefania Menestrina Ultimo appuntamento serale del 2024 per la Stagione Teatrale 2024/25 deldi Monte San Savino con Sofia Galvan e Stefania Menestrina in “OtotemanWhat if”, una produzione COBin coproduzione con Festival danza in rete -Comunale Città di Vicenza con il sostegno di Scenario Pubblico Centro di Rilevante Interesse Nazionale. L’evento è fissato per giovedì 19 dicembre, con inizio alle ore 21:15, ed è parte del progetto speciale, a cura di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, “. I giovani interpreti protagonisti nel Circuito toscano”.