Nominato il nuovo comitato nazionale dei vini Dop e Igp

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto di nomina dei componenti delDop e Igp per i prossimi tre anni. Ilsi occupa di tutelare e valorizzare ia Denominzione di origine protetta e a Indicazione Geografica protetta, oltre a esaminare le richieste di protezione e modifica dei disciplinari di produzione. Michele Zanardo è statopresidente dell’organo consultivo. Lollobrigida ha sottolineato come l’ente rafforzi ulteriormente il settore viticolo, lavorando sui disciplinari di produzione, essenziali per garantire qualità ed eccellenza sui mercati internazionali. Il governo – ha aggiunto il ministro – continua a investire sulle straordinarie potenzialità dei, ambasciatori del patrimonio agroalimentare italiano, che si distinguono per innovazione e identità, riconosciute e apprezzate in Europa e nel mondo.