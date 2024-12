Anteprima24.it - Natale in mostra: il ricco programma al Museo Irpino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti Continua ildi eventi per le festività natalizie promosso dalla Provincia di Avellino e organizzato dal, la Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone in sinergia con Fondazione Sistema Irpinia.Numerosi gli appuntamenti da non perdere anche in questa terza settimana dizione, dal 16 al 21 dicembre:1.HUB SISTEMA IRPINIA, Palazzo Caracciolo, Piazza Libertà.Martedì 17 dicembre ore 16:00“Letture all’opera” Laboratorio Musica&lettura a cura di Raffaella BellezzaMercoledì 18 dicembre ore 17:00, “Christmas movie”Venerdì 20 dicembre ore 17.00, Laboratorio di scrittura creativa “Scrivere è zen” a cura di Rossella TempestaSabato 21 dicembre ore 17.00, “I riti del fuoco”Incontro culturale a cura della Fondazione Sistema Irpinia2.