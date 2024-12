Amica.it - Martin Margiela: all’asta i pezzi che hanno fatto la storia della moda

Parigi si prepara a ospitare un evento senza precedenti: il 27 gennaio 2025 andràun archivio straordinario di circa 300 creazioni firmate dae realizzate tra il 1988 e il 1994. Non si tratta solo di un evento imperdibile per i collezionisti, macelebrazione di un genio visionario di cui si parla troppo poco. La suae le sue creazioni trovano così una nuova occasione per essere apprezzate e comprese. E perché no, indossate. Dietro le proprietarie dei lotti, Angela ed Elena Picozzi, si cela unadi famiglia che condivide le stesse originiMaison. Poiché la loro madre, Graziella Picozzi, fu la modellista che firmò il lancio del brand del designer belga.