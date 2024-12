Iodonna.it - Malinconico diventa un avvocato di successo risolvendo il caso della giovane Venere

Stasera su Rai 1 (alle 21.30) va in onda l’ultima puntata di Vincenzo2 –d’in. La serie di Luca Miniero si conclude con un lieto fine generalizzato.non solo riesce a scoprire chi ha ucciso, ma riassapora la felicità: non solo trova l’amore maanche nonno edi. Ma per arrivare alla verità sulragazza trovata morta su una delle spiagge di Salerno, deve prima rischiare la vita. Novembre 2024, le serie e i film da vedere su Netflix X Leggi anche › Stasera su Rai 1 comincia “Vincenzo2”, seconda stagione dell’più simpaticotv Negli ultimi due episodi di stasera Vincenzo si concentra suldi, anche se non manca un’ampia parentesi sull’argomento amore, o meglio, sulle sofferenze d’amore.