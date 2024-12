Gamberorosso.it - L'Italia ha copiato la Francia: ecco com'è nato il panettone

Il 18 gennaio 1964 Il Corriere della Sera titolava: «L’è fatta: la sua cucina no. Ci avviamo appena verso l’unità (a tavola) con gli spaghetti e il: per questo mancano ancora studi e trattazioni a carattere nazionale». Esattamente sessant’anni dopo ci stiamo ancora chiedendo cosa sia (e se esista) la cucinana: ma ora come allora ilrappresenta una gloria nazionale indiscussa.Circolano diverse leggende su come sia: da Messer Ulivo degli Atellani, semplice garzone di un fornaio che lo avrebbe inventato per amore della bella figlia del panettiere; o dal mitico Toni, sguattero di Ludovico il Moro, che lo presentò in tavola come sostituto di un dolce bruciato ed ebbe la fortuna di tenerlo a battesimo come “Pan de Toni”. Ovviamente sono ricostruzioni fantasiose che riportano l’invenzione milanese a un’epoca in cui non esisteva nulla di paragonabile all’odierno