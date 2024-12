Liberoquotidiano.it - Liguria: Bettini, 'scelta Orlando difficile ma giusto e naturale'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Andrealascia il Parlamento per continuare la sua battaglia in. Unaper molti aspetti, anche pratici,. Ma, a pensarci bene, giusta e. Andrea ha, infatti, condotto una campagna elettorale per la presidenza della Regione coinvolgente, tenace, intelligente. Ha permesso alla coalizione e al Pd di recuperare moltissimi punti in percentuale. Si è caricato difficoltà e contraddizioni, anche nazionali, che non dipendevano da lui; aiutato, questo sì, dal sostegno di Elly Schlein, che non ha mai disertato il campo. Ha perduto di poco. Scoperchiando, tuttavia, un sistema di potere e di convenienze che ora combatteremo a viso aperto". Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, con un post su Facebook si esprime sullaannunciata oggi da Andreadi dimettersi da deputato per rimanere nel consiglio regionale della