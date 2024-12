Quifinanza.it - La crisi del mercato delle arance siciliane, minacciate da siccità e prezzi in calo

Leggi su Quifinanza.it

Ilsta attraversando unasenza precedenti.In particolare, leprodotte nella zona di Catania, note per la loro qualità e per la denominazione IGPRosse di Sicilia” sono oggi penalizzate dallache, da oltre un anno e mezzo, ha compromesso gravemente la produzione. Le dimensioni degli agrumi risultano ridotte rispetto agli standard, con frutti che, in alcuni casi, non superano quelle di una pallina da golf.La scarsità di acqua ha generato unsignificativo della produzione: appena 660.000 tonnellate, con una riduzione del 30% rispetto alle 800.000 tonnellate del 2023. Tale situazione rischia di tradursi in un crollo fino al 40% del reddito per i produttori locali, aggravato dalla difficoltà di coprire i costi di coltivazione.