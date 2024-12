Ilrestodelcarlino.it - La corona dello United passa al Celtic

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sonora débâcle per loAlbinea che perde laa favore delCavriago. Nel girone E di Seconda categoria, che terminerà il girone d’andata il prossimo 12 gennaio, impresa del Roteglia vittorioso 4-0 sull’ex regina troppo imprecisa sotto porta e punita tre volte nella prima frazione. Tripletta di Borrelli che apre su penalty, poi insacca di testa e gira in rete, nella ripresa punizione al sette di Simone Corciolani. Blitz (4-2) a Villalunga sulla Casalgrandese per ilCavriago trascinato da Rabitti, Muto, l’ex di turno Riella e da Rossi, mentre i locali avevano ridotto le distanze con Nuozzi e Rizzuto. Incredibile remuntada da 2-0 a 2-3 per la Borzanese che esulta sul terreno degli Eagles ancora al palo: nella ripresa double di Farris e singola di Berthe. Positivo punto per il Puianello che impone il 2-2 alla quotata Cerredoleseta col lob di Magnani.