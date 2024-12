Panorama.it - Inter, segnale scudetto a Conte e Gasperini

Straordinaria l'Atalanta delle dieci vittorie di fila, però. E anche il Napoli forgiato a immagine e somiglianza diviaggia a ritmo. Tutto vero, però nella notte dell'Olimpico l'di Inzaghi ha presentato al campionato le credenziali per il tricolore scatenando su una Lazio in palla, reduce dal successo bis contro il Napoli, la tempesta perfetta. Il poker porta le firme di Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram e agirà sulla testa delle avversarie per il titolo come una sorta di avvertimento: i nerazzurri rimangono il punto di riferimento del campionato e sono in grado di alzare il livello quando necessario replicando intensità e qualità della cavalcata della scorsa stagione.Contro la Lazio serviva proprio per dare una risposta ad Atalanta e Napoli.