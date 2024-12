Terzotemponapoli.com - Dorgu, Sticchi Damiani: “Volontà di non privarsene a gennaio”

Quello diè uno dei nomi che circola per il calciomercato del Napoli a. Sull’ala destra classe 2004 del Lecce non ci sarebbe solo il Napoli. Il danese suscita gli appetiti di squadre italiane ed estere. Il presidente del Lecce3, tuttavia, smorza gli entusiasmi. Il calciatore arimarrà nel Salento. Di seguito l’intervista del patron del lecce a Radio Goal.“Susiamo allineati”Saverio, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante ‘Radio Goal’: “Il tema del mercato lo condividiamo quotidianamente con Corvino e Trinchera. Susiamo allineati. Il ragazzo gode di alcuni interessi, in Italia ma non solo, al contempo c’è la nostradi non. Sia rispetto al Napoli che rispetto ad altre società non c’è nulla di concreto.