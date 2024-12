Giornalettismo.com - Cos’è e come funziona il Foglio di Servizio Elettronico per NCC

A partire dal prossimo 3 gennaio 2025, tutti gli operatori dei servizi di “Noleggio con Conducente” dovranno dotarsi deldi. Si tratta di uno strumento digitale che va a sostituire quello fisico, al cui interno non devono essere inseriti solamente i dati relativi a chi guida una vettura destinata a questodi mobilità, ma anche quelli dei passeggeri che pagano per uno spostamento utilizzando questi mezzi (compresi gli Uber). Maimpatta sui dati personali il FDSE NCC? LEGGI ANCHE > Dal 3 gennaio, lo Stato avrà accesso ai nostri dati quando usiamo un NCC Nell’analisi dell’imminente introduzione – a partire dal prossimo 3 gennaio – del FDSE (di) per gli NCC, appare abbastanza evidentenon ci sia un bilanciamento tra la tutela della privacy e l’esigenza dello Stato di prevenire – attraverso il controllo – eventuali abusi nel settore del cosiddetto “Noleggio con Conducente”.