Ilgiorno.it - Arriva Babbo pompiere. Doni per i piccoli malati

Come ogni anno i vigili del fuoco di Monza hanno voluto essere vicini airicoverati negli ospedali della Brianza. Nei giorni di lunedi, martedi e mercoledi appena trascorsi il personale del Comando, con un delegazione di circa 40 persone, ha visitato i reparti degli ospedali di Vimercate, Desio e Monza, portando sorrisi ea tutti i bambini che in questo periodo di festa sono in ospedale. Anche quest’anno non è mancata la visita al Centro Maria Letizia Verga, dove i vigili hanno potuto giocare e ridere con ipazienti del Day Hospital. Gli uomini del Comando provinciale di Monza e Brianza sono partiti con i furgoni carichi di regali per i piùe, vestiti con la loro divisa di ordinanza, ma arricchita da un tipico cappello natalizio, hanno passato in rassegna i reparti dedicati aidegenti dove, dopo avere incontrato medici, infermieri e il resto del personale sanitario, hanno anche raggiunto i bambini, anche quelli piùnei loro lettini, portando non soloma anche un sorriso.