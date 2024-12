Oasport.it - Angelo Binaghi: “Sinner è un esempio, suo caso sta facendo scuola. Kyrgios? Un imbecille”

Una stagione storica per il tennis italiano, conclusa in maniera assolutamente trionfale. La conquista della BJK Cup con le ragazze capitanate da Tathiana Garbin e della Coppa Davis (seconda consecutiva) della squadra di Filippo Volandri hanno suggellato un 2024 dai tratti difficilmente replicabili.Primattore dell’annata è stato indubbiamente Jannik. L’altoatesino (n.1 del mondo) stala storia dello sport italiano, ottenendo risultati che mai un giocatore nostrano era stato in grado di concretizzare. Sfortunatamente per lui, la vicenda legata alla doppia positività al Clostebol è ancora aperta. Il ricorso della WADA al TAS terrà sulle spine il pusterese ancora per qualche mese, probabilmente.Una storia in cui non si parla di doping, ma di negligenza dell’azzurro relativamente agli errori commessi dal suo staff nel marzo scorso.