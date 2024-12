Zonawrestling.net - Amanda Huber ricorda Brodie Lee/Luke Harper nel giorno del suo compleanno: “Mi manchi sempre”

In quello che sarebbe stato il suo 45°ha condiviso un commovente messaggio in memoria del maritoLee, scomparso il 26 dicembre 2020 a causa di una fibrosi polmonare idiopatica.Il toccante messaggio“Buontesoro. Stasera facciamo il cheesecake. Ho preso anche le tue cose preferite da Trader Joe’s (lo so, non è che mi servisse una scusa per andarci). Mi. Saresti stupito degli uomini chee Nolan stanno diventando.è identico a te. Nolan ha la tua personalità. Entrambi hanno ereditato il tuo umorismo”, ha scritto.Happy birthday baby.We’re making cheesecake tonight. I also got the stuff from Trader Joe’s you loved (I know, it’s not like I needed an excuse to stop there)I miss you all the time. You’d be amazed at the menand Nolan are becoming.