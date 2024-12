Modenatoday.it - "Talk Together: Al Laboratorio Aperto di Modena un Ciclo di Incontri su Sostenibilità, Creatività e Innovazione"

Leggi su Modenatoday.it

Ildi(in via Buon Pastore 43) presenta, una serie di appuntamenti dedicati a temi centrali per il futuro:, tecnologia e imprenditorialità. Ogni incontro sarà un’occasione per approfondire questi argomenti chiave, grazie alla.