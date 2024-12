Cityrumors.it - Stretta NASPI 2025: questi disoccupati non l’avranno più, grossa beffa

Prevista la sospensione dellaper una categoria specifica di lavoratori che si trovano attualmente in disoccupazioneLa, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è in un’indennità a ricorrenza mensile di disoccupazione prevista per tutti a tutti lavoratori che avevano stipulato un rapporto di lavoro subordinato. Un’indennità che prevede la propria erogazione nel caso in cui una persona dovesse perdere il posto di lavoro in modo involontario. La sua entrata in vigore è datata 1° gennaio 2015.nonpiù,– Cityrumors.itUna certezza che consente a chi non ha più il suo mestiere e quindi una retribuzione, di godere comunque di una cifra sostanziosa – soprattutto nelle fase iniziali – che lo accompagnerà nella ricerca di un nuovo impiego.