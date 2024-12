Schiaccianoci on the road a Bacoli tra le luminarie Antonio Colandrea torna nei suoi adorati Campi Flegrei

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano Crausin scena, istrionico coreografo e regista già esponente di spicco del Teatro di San Carlo di Napoli e del Maggio Musicale Fiorentino. Da poco protagonista con “Eduardo la maschera”, in occasione del quarantennale della scomparsa di Eduardo De Filippo,in scena in vista del Natale a, una delle cittadine più brillanti in questo periodo di feste. Con a capo il sindaco Josi Della Ragione,ha aperto al Natale come poche, rifacendosi il look e convogliando nel Natale molti sforzi economici, artistici e culturali. Con anche “Loon the” di, prodotto dall’Associazione Ar.Tu. Monica Carannante e Marcello Lucci, giunto ormai alla quarta edizione. Un evento in giro per la città, con performance previste lungo il percorso natalizio previsto domenica 15 dicembre a partire dalle 17.